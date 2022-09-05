«Его юмор сейчас никому не нужен»: концерт Петросяна в Сочи отменили

На концерт Петросяна никто не пришел. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян вместе со своей молодой женой приехали в Сочи. Однако звездная семья отправилась на курорт не отдыхать, а работать. У сатирика в Адлере был запланирован сольный концерт. Об этом сообщил портал ProЗвезд.

Шутить Петросян должен был в «Южном взморье». По планам это был сольный концерт народного артиста РСФСР «60 лет на эстраде».

- Мы уже в репетициях: приготовили целую программу, - зазывал Петросян на свой концерт через соцсети. - Очень забавные у нас сценки получились!

Стоит отметить, что цены на билеты не кусались. Послушать шутки сатирика можно было от 1500 до 3000 рублей. Однако для некоторых зрителей цены показались высокими. Возможно, некоторые не смогли посетить концерт и по другим причинам. В результате в день мероприятия было продано всего лишь чуть больше четверти зала.

Билеты не раскупили. Фото; скрин

Концертный промоутер Сергей Лавров прокомментировал данную ситуацию. По его словам, Петросян на сегодняшний день уже не в тренде.

- Петросян в последние годы перестал собирать вообще где-либо, - вздыхает Сергей Лавров.

Концертный промоутер заявил, что после появления юмористических шоу, как «Камеди клаб», народный артист потерял свою популярность. Зрители перестали покупать билеты на Евгения Петросяна.

- Все эти скандалы, разводы и свадьбы не принесли ему абсолютно ничего в плане сборов. Его юмор сейчас никому не нужен, - прокомментировал Сергей Лавров.

Организатор концертов отметил, что среди комиков Петросян - это дурной тон. Даже появилась фраза: «Фу, это как у Петросяна». Обычно такой фразеологизм можно услышать после плохой шутки.

- Я лично был однажды на его концерте и уснул. После чего решил, что больше не пойду никогда в жизни. Раньше юмор Евгения Вагановича был смешным, поскольку ничего другого не было. Сейчас появились стендаперы, выходцы из КВН, «Камеди клаб» - люди идут на них, - уверяет Сергей Лавров.

На сегодняшний день, как заявил организатор, на народного артиста билеты покупают только бабушки и дедушки. Пенсионеры приходят просто поностальгировать. Однако такого контингента не так много, поэтому продажи у Евгения Петросяна плохие.

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