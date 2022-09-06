Посевы сахарной свеклы и кукурузы на Кубани пострадали от опасной засухи

Аграрии лишились части урожая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики проанализировали ситуацию с состоянием почвы сразу в двух районах Краснодарского края. Засуха в Староминском и Приморско-Ахтарском районах достигла категории опасного атмосферного явления 3 сентября.

- Температура воздуха больше месяца держалась здесь выше +37 градусов, а дождей не было ни капли. Это привело к необратимым последствиям в почве, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Гидрометцентра в регионе.

Эффективными осадками считаются дожди не менее 5 мм в сутки. Но они не случились.

- Атмосферная засуха оказала негативное влияние на формирование репродуктивных органов пропашных культур, - уточнили метеорологи.

Больше всего на полях фермеров Староминского и Приморско-Ахтарского районов пострадали посевы кукурузы и сахарной свеклы.

- Это проявляется в виде потери тургора, пожелтения и засыхание листьев, череззерницу, ускоренного налива и созревания зерна, замедления роста корнеплодов, - объясняют кубанские агрономы.

Специалисты краевого Гидрометцентра направили свои данные в региональный минсельхоз и в МЧС.

Напомним, от опасной засухи этим летом пострадал также Усть-Лабинский район. Здесь аграрии тоже лишились части урожая кукурузы.