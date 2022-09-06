Зрителям вернут деньги за билеты на концерт Сергея Лазарева в Анапе

Сергей Лазарев этой осенью не споет в Анапе. Фото: соцсети артиста.

Анапчанам и гостям курорта, которые хотели послушать 8 сентября певца Сергея Лазарева, вернут деньги за билеты на отмененный концерт артиста.

5 сентября в своих официальных аккаунтах в соцсетях дважды бронзовый призер «Евровидения» написал:

– В связи со съемкой телевизионного шоу «Аватар» и тяжелой логистической ситуацией в Краснодарском крае, концерт 8 сентября в Анапе не может состояться. Билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Сергей Лазарев должен был выступить на сцене Летней эстрады Анапы с концертной программой «N-tour», в которую вошли его хиты и новые песни. Билеты на «театрализованное представление, полное ярких декораций, 3D инсталляций, сложной хореографии и невероятно красивых костюмов» стоили от 1500 до 2100 рублей.

Шоу артиста должно было пройти на сцене Летней эстрады. Фото: anapacity.com

Пресс-служба певца подтвердила отмену, а не перенос концерта в Анапе в связи с форс-мажором: съемками «Шоу Аватар» для НТВ, где Сергей Лазарев вместе с блогером Идой Галич, коллегой Марком Тишманом, комиком Тимуром Батрудиновым и оперной звездой Аидой Гарифуллиной является членом жюри.

– Найти новую дату для выступления артиста в Анапе пока не представляется возможным в связи с гастрольным графиком артиста, – добавили в пресс-службе. – В сентябре у Сергея Лазарева начинается большой гастрольный тур «Я не боюсь», который пройдет по городам Сибири и включает концерт в Москве.

В администрации Летней эстрады Анапы «КП»-Кубань» подтвердили отмену выступления певца и добавили, что всем зрителям, купившим билеты на концерт Сергей Лазарева, вернут деньги.

– Если билет приобретался непосредственно в наших кассах, нужно прийти к нам с ним, паспортом и картой, которой производилась оплата: мы оформим возврат и через несколько дней средства придут на карту, – рассказали «КП»-Кубань» в кассах площадки. – Если билет электронный и был куплен через одного из билетных агрегаторов, для возврата денег нужно написать в службу поддержки, приложив билет.

Ранее «КП»-Кубань» писала о том, что в июле Сергей Лазарева после концерта в Сочи из-за оползня на железнодорожной ветке больше девяти часов добирался в Анапу и остался недоволен удобством сидячих мест в «Ласточке».