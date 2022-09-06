Жители Кубани интересуются, когда ждать отрицательных отметок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осень в Краснодарском крае началась точно по календарю. С первых чисел сентября температура воздуха ощутимо понизилась. Летняя одежда резко сменилась на куртки. Как сообщают в краевом гидрометцентре, территория Кубани находится под влиянием холодных воздушных масс с севера. Осадков в регионе не ожидается, но несмотря на обилие солнца, северный ветер с порывами существенно ограничит дневной прогрев. Так что днем столбики термометров выше +24 градусов не показывают. Хотя местами воздух едва прогревается до +20.

Словом, те, кто еще пару недель назад жаловался на зной, теперь, кажется, скучает по высоким отметкам. Но синоптикам пока порадовать нечем - жары на горизонте не видно.

- Такие отметки сохранятся минимум до конца недели. Далее возможно небольшое повышение температур, но оно будет незначительным, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - Конечно, такое похолодание отразится на температуре морской воды. Отметки также начнут понижаться, но происходить это будет постепенно. Благодаря тому, что море в летнее время прогрелось до очень высоких значений, об окончании купального сезона пока точно не говорим.

Заморозки в Краснодарском крае: прогнозы, когда ждать

Сильнее всего изменение погоды чувствуется в ночные часы - именно в это время становится непривычно свежо. Отметки понижаются до 10-12 градусов почти на всей территории Краснодарского края. Однако в некоторых районах близ предгорья температура опускается до +7-9 градусов, в горах - до +2-3 градусов. Потому у многих появился вопрос - когда ждать заморозки в регионе, тем более что соседи уже готовятся к отрицательным показателям.

- По нашим прогнозам, в ближайшее время заморозков на Кубани ждать не стоит. Предпосылок для этого нет, - заверила «КП» - Кубань» Светлана Попова.

В целом метеорологи ждут первый месяц осени в пределах климатических норм.

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