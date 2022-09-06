В Краснодаре при установке электрозаправок повредили тротуар и тактильную плитку для слабовидящих

Станцию установили прямо на тротуаре. Фото: typodar

На улице Ставропольской в Краснодаре установили сразу три электрозаправки. Но борясь за экологичность, строители ноу-хау повредили тротуар и тактильную плитку на нем.

- Конструкции с бетонным основанием установили прямо на тротуарах. Кое-где рабочие оттяпали добрую половину пешеходного пространства, еще и нарушив целостность тактильной плитки, - возмутились горожане.

Правда, на критику в энергосбытовой компании, устанавливавшей модули, отреагировали быстро.

- Напротив дома 197 на Ставропольской, действительно, залезли на тактильную плитку. Мы предполагали, что такое может быть. Мы должны восстановить ее согласно ГОСТам. А сейчас будем оперативно увеличивать ширину тротуара на метр. Это можно сделать, так как там нет зеленых насаждений. Тротуар расширим на участке 30 метров. А плитку ищем в цвет, в течение пары дней вопрос будет закрыт, - рассказал заместитель начальника управления развития услуг АО «НЭСК» Павел Лысенко в эфире радио «Комсомольская правда».

Ситуация повторилась и по другому адресу с автозаправкой нового поколения. Фото: typodar

По Ставропольской 185 часть тротуара расширять не станут – постригут кусты, которые разрослись. На Ставропольской 159, по словам представителя «НЭСК», проблем при установке заправок не возникло и тактильная плитка не пострадала.

Всего в крае в сентябре энергосбытовая компания установит 55 зарядных станций. 24 из них в краевой столице. Новшества на Кубань пришли в рамках пилотной версии государственной программы по развитию электротранспорта.