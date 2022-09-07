На Кубани компания парней жестоко поиздевалась над психически нездоровой женщиной

Женщину избивали руками и ногами по всему телу Фото: кадр из видео

В Крымском районе Кубани подростки жестоко избили женщину. Жертвой жестокости парней стала явно нездоровая женщина. Ее психическое состояние таково, что противостоять нападавшим она не может.

Все произошло в хуторе Школьном. Конфликт попал на видео, которое спустя время распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как двое парней издеваются над женщиной, которая явно не в себе. Они преследуют ее и при этом избивают ногами по лицу и телу. Та, в свою очередь, пытается увернуться от напавших. При этом за кадром слышны смешки – никто не спешит их останавливать.

Ситуация накаляется, когда один из нападавших толкает женщину к мусорке. Она пытается встать, но не может. Тогда лицо женщины мужская (с позволенья сказать!) рука тычет прямо в урну, после чего емкость падает на плитку и разбивается.

- Собирай! Мусор собирай! – продолжают издевательства парни.

После этого женщине все же удается встать и уйти в сторону от нападавших. Но в ее адрес продолжают сыпаться оскорбления.

К слову, ситуацией уже заинтересовались правоохранители. Известно, что полиция организовала проверку – имена напавших на женщину уже известны.

- В ходе мониторинга СМИ и интернета сотрудниками полиции выявлен видеоматериал, на котором зафиксированы насильственные действия в отношении жительницы Крымского района. Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД по Крымскому району. В ходе проверки полицейские установили личности участников конфликта. Проводится комплекс мероприятий, нацеленный на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновных к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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