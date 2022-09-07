Похолодало на 12 градусов. Синоптики огорошили прогнозом на бархатный сезон в Краснодарском крае

Успеют ли туристы застать тепло на побережье Черного моря. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Арктический воздух, захвативший большую территорию России, погрузил регионы в настоящую осень. Почувствовали это даже на юге страны, где обычно отличий между августом и сентябрем не чувствуется. Большинство отпускников, запланировавших свой отдых в бархатный сезон, переживают - успеют ли они застать тепло на побережье Черного моря. Ведь отметки резко упали, а морская вода начала остывать. Синоптики рассказали, каким будет бархатный сезон в Краснодарском крае.

Действительно, нынешнее похолодание отразилось на водных термометрах. Если на прошлой неделе температура воды доходила до +28 градусов, то сейчас она колеблется от +19 до +24 градусов. По данным краевого гидрометцентра, самая теплая вода зафиксирована в Сочи (+24 градуса), самая холодная - в Туапсе и Геленджике (+21,5 градуса). Бодрящие заплывы уже и на Азовском побережье - в Ейске вода всего +20 градусов.

Но, по прогнозам, период непривычно холодной погоды подходит к концу, в регион уже на следующей неделе вернется тепло.

- Все опасения напрасны. Атмосферное похолодание относительно умеренное - температура приближается к своей климатической норме. И сейчас мы как раз наблюдаем старт бархатного сезона - тот момент, когда температура воздуха и воды практически совпадают, - «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Тепло постепенно будет возвращаться, уже к выходным на побережье прогнозируем +25-26 градусов. Что касается жары в 30 градусов, то это возможно, но лишь в отдельных районах и только в полуденные часы.

Напомним, ранее сообщалось, что в бархатный сезон Краснодарский край посетит рекордное количество туристов. Отели и гостиницы курортов заполнены на 95%.