В бархатный сезон Краснодарский край посетит рекордное количество туристов

В 2022 году ожидается, что Краснодарский край посетит рекордное количество туристов Фото: Олег УМАРОВ

Бархатный сезон - идеальное время для тех, кто хочет отправиться на отдых в Краснодарский край. В первых числах сентября вода на Черноморском побережье продолжит сохранять высокие значения температуры. В то время как погода будет радовать отдыхающих теплом, но уже без палящих лучей солнца.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что в этом году Краснодарский край в сентябре посетит рекордное количество туристов. Об этом сообщает ТАСС.

- Туристический поток в бархатный сезон на курортах края у нас в августе лучше, и сентябрь будет лучше процентов на 50, чем год назад, - рассказал Сергей Ромашкин.

Бархатный сезон - идеальное время для тех, кто хочет отправиться на отдых на Кубань Фото: Виктор КЛЮШКИН

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом люди приезжают за пляжным отдыхом. В курортных городах на берегу моря не остается свободного места. «Бронировать» лежаки люди приходят еще до первых лучей солнца. Зимой спросом пользуются горнолыжные курорты. Максимальный турпоток зарегистрирован в 2019 году. Тогда край принял 17,3 млн туристов. В 2022 году ожидается, что этот рекорд будет побит.

Предпосылкой для такого прогноза является минимальное снижения цен на отели и гостиницы. Традиционно перед осенью их стоимость опускается на 10-15%. Однако в этом году ситуация иная. Стоимость проживания уменьшилась всего на четыре - пять процентов. Кроме того, несмотря на то, что летний сезон подходит к концу, количество бронирований практически не сокращается.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в Сочи загрузка отелей, гостиниц и санаториев на данный момент достигает 95%. Совсем недавно в курортной столице встретили пятимиллионного туриста с начала 2022 года. А город признали самым популярным направлением для лечения в бархатный сезон.