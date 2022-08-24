Цены в Сочи не упадут после массового отъезда туристов в конце августа

В Сочи вряд ли будет заметное снижение цен Фото: Олег УМАРОВ

В Ассоциации туроператоров спрогнозировали, будет ли падение цен в бархатный сезон. По предварительным данным, не стоит ожидать низкой стоимости после массового отъезда туристов с 25 августа по 5 сентября. Цены упадут максимум до 10%. В первую очередь это связано с повышенным спросом на курорт.

- В Сочи вряд ли будет какое-то заметное снижение цен, потому что все крупные популярные отели этого курорта заполнены на ближайшие три недели, - сообщили туроператоры.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, снижение цен можно ожидать со второй половины сентября. Однако все будет зависеть от загрузки отелей и гостиниц.

Ранее сообщалось, что Сочи стал самым популярным направлением для лечения в бархатный сезон.