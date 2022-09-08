Два моря и райские берега. Отельеры считают, что в Краснодарском крае еще есть курортный потенциал

Отдыхать еще есть где, помимо Сочи, Анапы и Геленджика Фото: Виктор КЛЮШКИН

Гостей курортного Краснодарского края этим летом было много. По самым скромным подсчетам, посетили побережья Черного и Азовского морей больше 12,5 миллиона туристов. И на их популярности пока не отразились сложности логистики из-за ограничения авиасообщения. Но это далеко не весь туристический потенциал региона.

На заседании Госсовета во Владивостоке президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам и Ростуризму активнее реализовать все государственные программы в курортной сфере. И курорты Краснодарского края Владимир Путин посоветовал сделать круглогодичными.

- Огромным спросом у наших граждан пользуется отдых на море, поэтому надо активнее использовать богатейший потенциал побережий Черного, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья и тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов, - сказал президент РФ Владимир Путин во Владивостоке.

Курорты должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год могли отдохнуть до десяти миллионов человек. Ведь туризм способствует экономическому росту, пополнению бюджета регионов и развитию других смежных отраслей.

Отдыха много не бывает

На Черноморском побережье основной поток туристов приходится на курортные Сочи, Анапу, Геленджик и поселки вблизи. Однако, по мнению экспертов турсферы, есть еще прекрасные места в Туапсинском районе, и они мало известны отдыхающим или не отвечают их запросам.

- Официально Туапсинский район не считается курортным, поэтому мы лишены возможностей, которые есть у соседнего Геленджика, к примеру, - говорит хозяйка гостевого дома в Джубге Инна Сокол.

По словам отельера, поселок на слуху у россиян, но отклики часто больше негативные.

- Все знают, что федеральная трасса проходит по Джубге. Летом здесь все стоит в пробке. Надо что-то менять, – говорит она.

Достойны большей популярности у туристов и живописные места в Мостовском и Апшеронском районах.

- За последние 5 лет Мостовской район успешно реализовал восемь инвестиционных проектов в сфере туризма на общую сумму свыше 280 млн рублей. В активной стадии реализации находятся еще три проекта общей стоимостью более 15,2 млрд рублей – это бальнеологический курорт, глэмпинг и база отдыха, – отмечал вице-губернатор Александр Руппель во время недавнего визита в муниципалитет.

И эти темпы власти призывают только наращивать.

Море два

К слову, Азовское море имеет массу преимуществ перед Черным – оно и теплее, и мельче, и берега там песчаные (за это же Анапа получила известность как детский курорт). Сюда со всей страны и бывшего СНГ люди едут за лечением грязями. Но часто эти райские берега пустуют, потому что неухожены.

Наращивать темпы строительства здесь высококлассных и всесезонных гостиничных комплексов призван нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Судя по задачам госпрограммы, увеличить в полтора раза фонд номеров в отелях с современной инфраструктурой и почти вдвое - количество рабочих мест в этой отрасли – вполне реально.

КСТАТИ

Три горнолыжных курорта могут соединить дорогой

Построить автодорогу, которая соединит Красную Поляну, Лагонаки (Адыгея) и Архыз (Карачаево-Черкесия) предложили во время Восточного экономического форума. Это позволило бы создать общий кластер, сравнимый с популярными мировыми курортами. И этот проект необходимо согласовать с МВД и ФСБ.