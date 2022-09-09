«Это было впервые в моей жизни»: Елена Проклова рассказала, как отметила свой день рождения в Сочи

Елена Проклова отметила день рождения со своей семьей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова 2 сентября отпраздновала свой 69-й день рождения. К актрисе приехали самые близкие друзья и родственники в Сочи. Об этом сообщил портал ProЗвезд.

Как заявила Проклова, это был один из самых лучших дней рождения в ее жизни. Все было по-домашнему и спокойно. Такая обстановка и нужна была заслуженной артистке РСФСР. Ведь этот год для Прокловой выдался по-настоящему сложным.

Елена несколько дней пролежала в московской клинике из-за сильного головокружения и повышенного давления. Врачи поставили актрисе диагноз ишемический инсульт. Однако Проклова не скрывает, что сама довела себя до такого состояния. Елена долгое время не обращала внимания на свое самочувствие. Несмотря на недомогание, она продолжала играть в театре, пока ей не стало совсем плохо.

Стоит сказать, что на сегодняшний день актриса чувствует себя бодро. К счастью, здоровье пришло в норму.

- Сейчас я чувствую себя хорошо, - заверила Елена Игоревна. – Закончился летний сезон и начинается рабочий. Скоро возвращаюсь в Москву из Сочи и буду работать.

Но перед тем как вернуться в Москву, Проклова отметила свой день рождения в горах Сочи. Актрисе не устроили никаких сюрпризов. Но впервые в жизни Елена попробовала новое. Именинница искупалась в бассейне с розами.

- Это было прекрасно. Я в них плавала, и это было впервые в моей жизни. Мы пили шампанское, говорили друг другу добрые слова. Все было спокойно, по-домашнему. В свой новый год я вошла с прекрасным настроением, плохого у меня уже давно не бывает, потому что, тьфу-тьфу, все в жизни замечательно, - с улыбкой говорит Елена Проклова.

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