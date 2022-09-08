Татьяна Навка поразила фанатов шелковым платьем цвета Tiffany на яхте в Сочи

Навка шокировала своих фанатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Навка в последний месяц много времени проводит в Сочи. На курорте олимпийская чемпионка представляет свое ледовое шоу «Лебединое озеро». Однако между прокатами, репетициями и показательными выступлениями Навка успевает посвятить время отдыху и семье.

Не так давно жена Пескова делилась кадрами с курорта. Она часто облачалась в легкие летние платья. Но 1 сентября фигуристка решила отвести дочку в московскую школу. А вот потом спортсменка сразу же уехала в Сочи.

Двукратная чемпионка мира накануне поразила своих фанатов. Татьяна Навка показала себя в нежном шелковом струящемся платье. На сарафане были нарисованы красные розочки. Цвет Tiffany освежал кожу спортсменки, а солнцезащитные очки подчеркивали овал лица. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Наряд позволил ей продемонстрировать подтянутые руки.

Олимпийская чемпионка в платье цвета Tiffany. Фото: соцсети

К слову, Навка сфотографировалась на яхте на фоне олимпийских колец и морского порта. Примечательно, что жена Пескова была в компании Виктории Синициной (серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию. - от Авт.). Две блондинки ярко улыбались и даже встали в одинаковую позу.

- Олимпийский Сочи с олимпийскими чемпионками! Все в Айсберг на Лебединое озеро, - написала в своем блоге Татьяна Навка.

Поклонники Навки были шокированы тем, как выглядит олимпийская чемпионка в 47 лет. Татьяну и Викторию сразу же осыпали комплиментам. «Какие красивые девушки!», «Хороши!», «Татьяна и Виктория, как вы сильно похожи! Черты лица, как две родные сестры», «Татьяна прям сияет! Моя любимая фигуристка», «Классный образ! Повеяло летом», — прокомментировали пост подписчики.

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