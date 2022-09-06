Юлия Михалкова показала фото в бикини на яхте в Сочи

Михалкова шокировала своих фанатов. Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова проводит свой отпуск в Сочи. На курорте уже начался бархатный сезон, который продлится до конца первой декады октября. Несмотря на небольшое похолодание, красавица не перестает плавать в Черном море.

Юлия Михалкова отдыхает в Сочи. Фото: соцсети

Юлия Михалкова каждый день делится со своими подписчиками, как она проводит отдых. Актриса прогуливается по оживленным улицам Сочи, посещает самые лучшие рестораны, а также принимает солнечные ванны и нежится на теплом песочке. Однако телеведущая проводит время не только на суше.

Звезда «Уральских пельменей» опубликовала видео, как проводит время на яхте. Но Михалкова решила не просто бездельничать и ловить последние лучи солнца, а сесть за штурвал. Стоит отметить, что актриса довольно хорошо справлялась со своей работой капитана судна.

Как и любая девушка, Юлия не могла не сфотографироваться на яхте. Причем съемку актриса решила устроить на закате. Михалкова приняла позу «русалки» и смущенно опустила голову вниз. Волосы актрисы были мокрые, как и ее тело. Возможно, она только недавно искупалась. Юлия надела бикини шоколадного оттенка с тонкими тесемками. Однако Михалкова решила не полностью оголяться. Юлия накинула на себя теплую кофту, прикрыв живот. Фанаты красавицы начали предполагать, что возможно она беременна.

Михалкова опубликовала фотографии в бикини. Фото: соцсети

-Наконец-то! Неужели беременна? Если так, то мы все очень рады, - комментировали фотографии подписчики Юлии Михалковой.

Стоит отметить, что сама актриса не давала никаких официальных комментариев о своей беременности.

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