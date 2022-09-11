Александр Брод о ходе выборов в Краснодарском крае: Грубых нарушений во время голосования нет

Александр Брод Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воскресенье - последний день трехдневного выборного марафона. Именно 11 сентября в Краснодарском крае стартовал основной день голосования. Член Совета при Президенте России, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод прокомментировал ход голосования. По словам эксперта, грубых нарушений не наблюдается.

– Год от года растет политическая культура участников выборов, совершенствуются избирательные процессы, развивается институт общественного наблюдения, – сказал Александр Брод. - Эти обстоятельства привлекают внимание избирателей к выборам, влияют на их высокую активность.

По итогам двух дней голосования почти 38% избирателей Кубани уже приняли участие в выборах - это более 1,6 миллиона жителей. При этом 11 сентября ждут основной поток людей - многие идут на избирательные участки с семьями.

- Избирательные комиссии работают четко, слаженно, строго, в рамках правового поля, - отметил член Совета при Президенте России, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

По словам эксперта, далеко не все политические силы демонстрируют готовность к цивилизованным формам состязательности. Но этот момент предусмотрели заранее, потому участки оборудовали камерами видеофиксации. Помимо прочего, за тем, чтобы голосование проходило законно, следят более 16300 наблюдателей, представляющих разные партии, кандидатов и Общественную палату Краснодарского края.

Стоит сказать, что досадное недоразумение, случившееся на одном из избирательных участков города Геленджика, не смогло омрачить выборы в регионе.

- Во-первых, проверку инцидента ведут правоохранительные органы. Во-вторых, процесс голосования на участке не прерывался ни на минуту, - сказал Александр Брод. - Надеюсь, проверка будет проведена оперативно и объективно, а подобные казусы больше не повторятся.

Напомним, на Кубани выбирают будущих депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. 45 человек пройдут по одномандатным округам, еще 25 – по партийным списком. За 70 мест борются 232 кандидата.