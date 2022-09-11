Все стоит намертво. 20-километровая пробка образовалась на дороге, ведущей с Черного моря

Даже в бархатный сезон ажиотаж не спадает. Фото: Иван ВИСЛОВ

Бархатный сезон на побережье в самом разгаре. Количество желающих поплавать в море и насладиться южным солнцем не падает. Иначе как объяснить дорожную обстановку на пути к морю и обратно. Трассы на Кубани стоят намертво. 11 сентября вновь образовались многокилометровые пробки, в которых водители стоят по 2-3 часа.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", проблемные места наблюдаются сразу на нескольких участках в регионе.

Традиционно заторы образовались в районе Джубги и Лермонтово. Фото: yandex.ru/maps

Главное препятствие, которое встречают автомобилисты, - в районе Джубги. Затор сейчас наблюдается как в сторону моря, так и в обратном направлении. Стоят машины аж до Лермонтово. Дорожная обстановка на данном участке всегда сложная из-за "бутылочного горлышка".

Кроме того, согласно карте, в районе развязки водителей ждет еще один затор - 20-километровая пробка. Она растянулась вплоть до Молдовановки. Усугубляют ситуацию две аварии, которые мешают проезду.

Стоит сказать, что поток транспорта обычно снижается ближе к ночи — после 23:00 пробки значительно меньше. Однако лучше ехать альтернативными путями. Ранее «КП» - Кубань» узнала, как объехать пробки в сторону Черного моря в Краснодарском крае.

Отметим, что сотрудники ГИБДД за два дня выявили шесть обочечников. Помогли им в этом беспилотники. Квадрокоптеры в выходные дни мониторят дорожную ситуацию в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.

- Выявлено более 6 тысяч правонарушений, связанных с ездой по обочине, а также четыре выезда на полосу встречного движения, - уточняют в Госавтоинспекции Кубани.

Водителей призывают к дисциплинированности и культуре, а также просять уважать других участников дорожного движения.