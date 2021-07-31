Как объехать пробки в сторону Черного моря в Краснодарском крае: маршруты местных, где не встанешь в затор

По дороге к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

В разгар сезона через Краснодарский край к морю на автомобилях стремятся тысячи туристов из разных регионов России. Жители Краснодара тоже стараются проводить выходные на побережье. В итоге на трассах – полный аншлаг. Отдыхающие, которые решили рвануть на Черноморское побережье на машине, становятся заложниками бесконечных заторов. Узнали, как объехать пробки в сторону Черного моря в Краснодарском крае.

- Сотрудники ГИБДД во время летнего курортного сезона дежурят на дороге. Их маршрут патрулирования пролегает на протяжении всех трасс в Краснодарском крае, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кубани. - Особое внимание уделяется самым оживленным участкам, где идет пересечение пешеходных и транспортных потоков.

В выходные дни пробки становятся с раннего утра. Как быстрее доехать к морю?

Со стороны Краснодара первая красная пробка у села Дефановка, что находится в десяти километров от Джубги. Затор здесь, как правило, растягивается на несколько километров. Напомним, что это связано с «бутылочным горлышком», которое образуется из-за сужение полос.

Как не застрять в "бутылочном горлышке"

Но есть вариант объехать "бутылочное горлышко" около Джубги, сделав крюк из Краснодара, через Майкоп. Правда, ехать придется на 200 с лишним километров дальше, зато по «чистой» дороге.

Для тех, кто едет со стороны Новороссийска можно попробовать свернуть и направиться через Славянск-на-Кубани.

Один из главных секретов местных водителей – легкая, без заторов дорога в Геленджик. Где она находится? В направлении Новороссийска. Надо свернуть перед поселком Афипским влево и доехать до станицы Смоленской. И далее - на участок между селом Молдаванка и Дефановкой.

Если не страшит грунтовка

О дорожной обстановке в сторону Сочи даже помыслить страшно. Навигатор пугает красно-черными красками. Но есть, оказывается, обход - через Шаумянский перевал. Чтобы на него попасть, нужно направиться в сторону Горячего Ключа, но не проехать поворот на Саратовскую. Следующие пункты следования - Апшеронск и Хадыженск. Но водителям на седанах с низкой посадкой и неполным приводом надо учитывать, что участок дороги грунтовой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что дорога к морю – это 280 км сплошной пробки, стоять в которой придется 7-8 часов.