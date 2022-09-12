Самые ухищренные схемы придумывают мошенники для обмана людей в Адыгее

С начала сентября жители Адыгеи потеряли более трех миллионов 800 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Адыгеи ежедневно попадают на крючок интернет-мошенников. Злоумышленники используют ряд махинаций, для того чтобы втереться в доверие к людям и завладеть их денежными средствами.

Чаще всего аферисты звонят с различных номеров и представляются сотрудниками банка или полиции. Один из таких случаев произошел на территории Майкопа. 69-летней местной жительнице сообщили, что подозрительный гражданин пытается заполучить ее деньги. Чтобы избежать этого, лжебанкиры посоветовали женщине перевести все свои средства на «безопасный» счет. Она выполняла их указания, после чего поняла, что потеряла 273 тысячи рублей.

- Другой жертвой аналогичного эпизода мошенничества стал и 52-летний житель Гиагинского района. Он также получил ложное сообщение от неизвестных людей, что посторонние пытаются завладеть в банке его сбережениями. После этого мужчина обналичил 197 тысяч рублей и перечислил деньги на указанные ему реквизиты аферистов, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Еще одной популярной схемой является привлечение местных жителей, за счет предложений о быстром заработке. В желании получить легкие деньги, люди не долго думая вкладывают деньги в интернет-торги. Или заключает сделки с ненадежными продавцами.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», с начала сентября жители Адыгеи потеряли более трех миллионов 800 тысяч рублей. На территории республики за этот период зарегистрировано 17 фактов дистанционного мошенничества.

Сотрудники МВД напоминают, что важно сохранять бдительность. И за получением достоверной информации касательно счетов, необходимо напрямую обращаться в банк и уточнять достоверность сведений.