Убийство на стройке в Сочи: фото, видео, версии убийства, причина, задержание

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Общество14 сентября 2022 8:55

Задолжал 30 тысяч. Строитель признался в убийстве прораба в Сочи

В Сочи строитель застрелил прораба из-за невыплаченных 30 тысяч рублей
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Подозреваемого задержали.

Подозреваемого задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летнего строителя, убившего прораба из пистолета в Сочи, допросили следователи. Сергей Н. приехал на курорт подработать - устроился на местную стройку. Вот только, выполнив свою работу, полную зарплату не получил. Как оказалось, решиться на преступление мужчина решил из-за 30 тысяч рублей — именно столько был должен прораб своему подчиненному.

Коллеги говорят, что получить свои кровно заработанные Сергей пытался не раз, часто ругался с шефом. Очередной конфликт привел к трагедии. Строитель принес с собой на работу пистолет. Говорят, что оружием он хотел лишь припугнуть, но в какой-то момент мужчина нажал на курок, выстрелив в своего начальника.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий.

После произошедшего строитель пытался сбежать. Но его вовремя настигли полицейские, после чего доставили на допрос. Именно в беседе со следователями Сергей и поделился тем, что толкнуло его на убийство.

- Признаете вину? - задал вопрос сотрудник СК.

- Да, признаю, - коротко ответил задержанный.

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Сейчас по уголовному делу продолжается проведение следственных действий. Совсем скоро строителю изберут меру пресечения - его отправят в СИЗО.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, также будет назначено проведение молекулярно-генетической, баллистической и дактилоскопической экспертиз, - уточняли в СУ СК по Краснодарскому краю. - Будет также дана юридическая оценка действиям фигуранта в части незаконного оборота оружия.

СочиПроисшествия: КРИМИНАЛ