Подозреваемого задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летнего строителя, убившего прораба из пистолета в Сочи, допросили следователи. Сергей Н. приехал на курорт подработать - устроился на местную стройку. Вот только, выполнив свою работу, полную зарплату не получил. Как оказалось, решиться на преступление мужчина решил из-за 30 тысяч рублей — именно столько был должен прораб своему подчиненному.

Коллеги говорят, что получить свои кровно заработанные Сергей пытался не раз, часто ругался с шефом. Очередной конфликт привел к трагедии. Строитель принес с собой на работу пистолет. Говорят, что оружием он хотел лишь припугнуть, но в какой-то момент мужчина нажал на курок, выстрелив в своего начальника.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий.

После произошедшего строитель пытался сбежать. Но его вовремя настигли полицейские, после чего доставили на допрос. Именно в беседе со следователями Сергей и поделился тем, что толкнуло его на убийство.

- Признаете вину? - задал вопрос сотрудник СК.

- Да, признаю, - коротко ответил задержанный.

Убийство на стройке в Сочи: фото, видео, версии убийства, причина, задержание

Сейчас по уголовному делу продолжается проведение следственных действий. Совсем скоро строителю изберут меру пресечения - его отправят в СИЗО.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, также будет назначено проведение молекулярно-генетической, баллистической и дактилоскопической экспертиз, - уточняли в СУ СК по Краснодарскому краю. - Будет также дана юридическая оценка действиям фигуранта в части незаконного оборота оружия.