Как правильно выбрать низкую процентную ставку для кредита и высокую - для депозита

Что влияет на размер процентной ставки банковских продуктов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом материале нашей рубрики о финансовой грамотности мы выясняли, как пользоваться кредитной картой с максимальной выгодой для себя. А сегодня давайте узнаем, как формируются ставки по кредитам и депозитам, от чего они зависят и как выбрать оптимальный для себя вариант среди множества предложений банков.

Выбираем кредит правильно

Прежде всего стоит внимательно изучить все условия предоставления кредита. Обращайте внимание не только на минимальную возможную ставку, на которую банк обычно делает акцент, но и на то, от чего она зависит. Не все условия могут вам подойти, а при отказе от них процент по кредиту может стать выше того, на который вы рассчитывали изначально.

Например, минимальная ставка по кредиту может действовать при обязательном оформлении страховки, которая зачастую составляет до 20% от суммы самого кредита. Соответственно, в результате существенно увеличатся ваши расходы на обслуживание займа. Но с другой стороны, страхование имеет свои плюсы. Поэтому вам нужно оценить все «за» и «против» такого предложения и остановиться на подходящем вам варианте.

Еще один возможный подводный камень - это изменение ставки по кредиту со второго месяца. Бывает такое, что на первый месяц пользования кредитом банк предлагает пониженную ставку, а затем она увеличивается на несколько пунктов. Если в выбранном вами кредите такие условия имеются, просчитайте, действительно ли итоговая сумма переплаты будет ниже, чем в других программах, или же стоит поискать предложение получше.

Также стоит проверить свой договор на наличие других существенных условий по кредиту. Например, нет ли обязательной покупки дополнительных продуктов и обязательных трат по карте, отсутствует ли запрет на досрочное погашение кредита.

И не забывайте, что банки обычно предлагают разные программы под разные потребности клиентов. Используйте их, чтобы выбрать максимально выгодный заём для себя.

Например, в РНКБ Банке (ПАО) есть кредит наличными на любые цели, автокредитование, кредит на развитие сельских территорий, под залог недвижимости и другие. Вы можете предварительно просчитать условия самостоятельно по онлайн-калькулятору кредита на сайте, а при возникновении вопросов уточнить дополнительную информацию у сотрудников банка.

На какой депозит положить свои сбережения

Если же вы планируете доверить свои деньги банку, тогда ищем выгодные предложения по вкладам. Здесь тоже есть свои особенности, влияющие на конечный итог процента, который вам заплатит банк.

Если вы нашли для себя предложение с максимально высокой ставкой, проверяем несколько моментов. Во-первых, не является ли это акцией, которая действует ограниченное количество времени. Если период предложения вас не устраивает, ищем другие варианты.

Во-вторых, смотрим, не являются ли условия по депозиту «лестничными» - это тот вариант, когда срок вклада делится на несколько периодов и по каждому из них ставка индивидуальная. Как правило, на первом этапе она повышенная, а потом снижается.

Далее выясняем, какой срок капитализации при указанном проценте. Обычно максимальная ставка по депозиту действует с капитализацией на длительный срок - до 3-5 лет. Если такой продолжительный период вас не устраивает, подбираем другое предложение.

И, как и в случае с кредитом, не забываем обращать внимание на дополнительные условия, при которых действует указанная ставка - обозначены ли обязательные траты по карте и дополнительные продукты, включенные в пакет сверх депозита.

Посмотреть, какие вклады сейчас есть на рынке финансов, познакомиться с условиями вкладов вы можете на сайте РНКБ Банка. Здесь представлены разнообразные продукты под разные задачи, сроки и потребности вкладчиков.

Как видим, выбрать оптимальный кредит или депозит достаточно легко, главное подобрать условия, которые подходят именно вам.

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