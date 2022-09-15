Смерч в Сочи: видео сегодня, фото, последствия

Смерчи напугали отдыхающих. Фото: соцсети

В Сочи третий день погода не радует ни местных жителей, ни туристов. Солнечные лучи уже не согревают, а на небе виднеются штормовые облака. Только два дня назад отдыхающие наблюдали парад смерчей над Черным морем, как грозное явление природы снова образовалось над водной гладью. Утром 15 сентября над морем закружились сразу два смерча. Воздушные столбы были видны со всех уголков города.

- Вот так доброе утро у нас сегодня… Два смерча опустились в море и качают воду. Кружатся в танце два красавчика. Страшно красиво, - рассказывают очевидцы.

У оснований воронок уже сформировались каскады. Они кружили над морем несколько минут и успели пугать отдыхающих.

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К счастью, смерчи так и не вышли на берег. А на курорте объявили штормовое предупреждение. Все городские службы перешли в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено.

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Отдыхающие застали формирование смерчей. За считанные секунды над Черным морем образовалось сразу несколько воронок. Продавцы начали быстро закрывать свои ларьки, а рыбаки спешили сворачивать удочки. Смерчи на берег так и не вышли.