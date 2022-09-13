Смерч в Сочи: видео сегодня, фото, последствия

Смерчи напугали туристов. Фото: соцсети

В Сочи, по прогнозам синоптиков, погода резко ухудшилась. Небо затянули штормовые облака. Туристы на побережье наблюдали одновременно завораживающую и устрашающую картину.

Отдыхающие застали формирование смерчей. За считаные секунды над Черным морем образовалось сразу несколько воронок.

- Сразу два смерча ходят по морю, даже можно разглядеть, как зарождается третий. Они очень сильные. Прям парад смерчей! - рассказывают очевидцы.

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Отдыхающие сразу же достали телефоны и начали снимать происходящее на камеру. На кадрах — два бушующих в море смерча. Сначала один вихрь вышел тонкой струйкой, но скоро принял большие размеры. И по мере того, как он увеличивался, возрастала быстрота его вращения. Через несколько минут он принял поистине гигантские размеры и вдруг разделился на две воронки. Третий «брат-близнец» только начал формироваться.

Из-за черных туч море окрасилось в свинцово-серый оттенок. Продавцы начали быстро закрывать свои ларьки, а рыбаки спешили сворачивать удочки.

Напомним, что в Сочи штормовое предупреждение действует до 14 сентября. Метеорологи прогнозируют сильные дожди с грозой и градом. Возможно формирование смерчей над морем.

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Владельцы кафе не на шутку испугались. Все еще помнят последствия смерча 22 июня. Тогда две воронки разнесли в щепки прибрежное кафе. От заведения ничего не осталось.

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Как вести себя при смерче

Природная стихия завораживающая и красивая. Но не стоит забывать, какие последствия может оставить после себя смерч. Спасатели предупреждают, что в штормовое предупреждение не рекомендуется находиться рядом с морем и реками.

- К тому же смерчи могут выйти на берег. Поэтому не стоит дожидаться, когда он доберется до суши. Увидев воронку в море, постарайтесь как можно скорее спрятаться в помещении, - советуют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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