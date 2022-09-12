Танец молний над Черным морем сняли на видео в Сочи

Разряды молнии поразили туристов и местных жителей. Фото: https://t.me/love_sochi

На Сочи 12 сентября обрушилась непогода. Местные жители и туристы вечером наблюдали танец молний над Черным морем. Разряды напугали отдыхающий. Все наблюдали за шоу молний, притаив дыхание.

Небо курорта под раскаты грома озарили яркие вспышки. Световое шоу началось около 20:00 часов. Пользователи социальных сетей сразу решили запечатлеть разгар стихии. Через некоторое время появились видео и фото с ночным небом, которое попеременно сверкало от множества молний.

Зрелище было действительно завораживающее. На ночном небе появлялись разряды молний через каждую минуту. Из-за ярких вспышек небосвод окрашивался в буро-малиновый оттенок, местами в ярко-розовый цвет. Одна молния разветвлялась на десятки других.

Танец молний. Фото: https://t.me/love_sochi

Молнии вспыхивали почти непрерывно одна за другой. Не утихая, гремела в тучах гулкая небесная канонада. Местные жители и туристы наблюдали настоящий гнев Зевса.

-Хорошо, что я дома. Страшно…страшно красиво, - комментировали происходящее очевидцы.

Небо окрашивалось в разные оттенки. Фото: https://t.me/love_sochi

Несмотря на то, что природа радует нас своей красотой, она опасна. Метеорологи объявили штормовое предупреждение в Сочи до конца 14 сентября. На курорте обещают сильный ливень с грозой и градом. Возможно формирование смерчей над морем.

Местным жителям Сочи и туристам рекомендуется в эти дни не отдыхать рядом с водой. Реки могут выйти из берегов. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Убедительная просьба следить за маленькими детьми.

В случае возникновения ЧС необходимо сразу звонить по номеру 112.

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