На смену жаре придет холодина. Синоптик огорошил неприятным прогнозом погоды на конец сентября в Краснодарском крае

Жителям Кубани советуют достать куртки - придется утепляться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока обширный циклон сохраняет свою власть на севере и в регионах средней полосы, царит дождливая погода. Но до юга страны его воздействия точно не хватит. Так что на выходных в Краснодарский край вернется летняя жара. В полуденные часы воздух прогреется до 36-38 градусов. Душно будет и на побережье Черного моря. Там, правда, перевести дух можно в море, которое остыло, но все еще комфортно для купания.

- Часто бывает, что возвратная жара приходит уже в разгар осени. В частности, мы ждем ее во второй половине сентября. Не исключено, что эти дни будут самыми жаркими в метеорологической истории, - уверяет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Абсолютный максимум сентября и даже всей осени в Краснодаре составляет +38,5 градуса. Зафиксирован он в аномально жарком 2010 году. В 2022-м, по нашим прогнозам, этот рекород может быть побит. В воскресенье, 18 сентября, ожидаем жару до +38 градусов - небывалая для этого времени температура.

При этом, как отмечает синоптик, наблюдается повышение отметок не только днем, но и после заката.

- Ночи становятся тропическими - значения превышают +20 градусов. Такое обычно происходит летом, когда стоит зной. Отмечу, что для сентября показатели выше 20 градусов - еще более редкое явление, чем 35-градусные отметки днем, - добавляет Леонид Старков.

По словам метеоролога, жара будет кратковременной - кульминация придется на 18 сентября. После пика на Кубани характер погоды начнет меняться, а жители края вновь почувствуют дыхание осени.

- На всей территории региона пройдут ливневые дожди с грозами, это отразится на температура - произойдет интенсивное снижение, - уточняет «КП» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Отметки упадут сразу 13-15 градусов, что заставит жителей Кубани утеплиться. А пронизывающий ветер лишь усилит неприятную погоду.

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