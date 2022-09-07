Когда в Краснодарском крае выпадет первый снег.

Понижение температур всерьез встревожило жителей и туристов Краснодарского края. Вместо 35-градусного пекла днем отметки выше +25 не поднимаются. При этом дует северный ветер, из-за которого температурные значения ощущаются иначе - ночи бодрящие, а днем уже не жарко. Остывает потихоньку и морская вода. А некоторые уже интересуются - ждать ли в сентябре в Краснодарском крае первый снег.

Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень в регионе рекорды по холоду ставить не планирует. Тем более, что уже скоро привычное тепло вернется.

- Через 5-7 дней температурные отметки начнут возвращаться к климатическим нормам. То есть уже начиная с выходных будет чувствоваться тепло, - говорит «КП» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Первый снег в Краснодарском крае: прогнозы, когда ждать

В прошлом году в Сочи повеяло зимней сказкой очень рано. Там 3 сентября выпал первый снег. На высоте 1600 метров температура была ниже нуля, потому начали падать белые хлопья. После такого зимнего зрелища многие ждут повторения и в 2022 году. Но, по словам Леонида Старкова, значительных аномалий на Кубани точно ждать не стоит.

- В сентябре снега на юге страны не прогнозируется, - уверяет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Зима придет, по предварительным наблюдениям, по графику.

А значит, первый снег раньше ноября не ждем. Да и то отдельные снежинки, «белые мухи», будут наблюдаться разве в предгорных районах края и в горах. На сегодняшний день, говорят метеорологи, предпосылок для старта раннего горнолыжного сезона нет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Синоптики рассказали, когда жителям Краснодарского края ждать заморозки в сентябре

Похолодание задержится на Кубани до конца недели (читайте далее)

Посевы сахарной свеклы и кукурузы на Кубани пострадали от опасной засухи

Больше месяца в нескольких районах Краснодарского края не было дождей (подробнее)