Зима ближе, чем кажется: Когда в Краснодарском крае выпадет первый снег

Когда в Краснодарском крае выпадет первый снег.

Сентябрь с первых дней удивляет жителей и гостей Краснодарского края. Регион за 10 дней увидел смену, кажется, всех сезонов. Из-за смурного циклона, во власти которого находилась Кубань, повсеместно шли дожди, гремели грозы, бушевал ураган. Закрепила погода результат градом, который выпал сразу в нескольких городах. После этого было серьезное похолодание, которое угрожало региону заморозками, но, к счастью, до отрицательных значений не дошло. Хотя в Сочи повеяло зимней сказкой. Там 3 сентября выпал первый снег. На высоте 1600 метров температура была ниже нуля, потому начали падать белые хлопья.

Белоснежных пейзажей туристы не дождались - погода посчитала, что рано радовать сугробами. Тем не менее, после такого зимнего зрелища многие стали интересоваться, когда в Краснодарском крае выпадет первый снег.

По словам синоптиков, у долгосрочных прогнозов - большая погрешность. Ситуация на Кубани меняется едва ли не каждый день. Однако, опираясь на данные многолетних наблюдений, метеорологи пока не спешат обрадовать тех, кто уже хочет вытащить санки.

- Пока погода - "в штатном режиме". Никаких аномалий, в том числе раннего снега, не ждем, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Скорее всего, регион пойдет по прошлогоднему сценарию. Тогда, напомним, первый снег был 19 ноября. Причем засыпать начало Краснодар. Правда, падали хлопья недолго, а через время и вовсе превратились в дождь.

Да и горнолыжный сезон сдвинулся из-за жаркой осени. Открытие трасс должно было состояться 18 декабря, однако в итоге туристов пустили кататься лишь в канун Нового года. А все потому, что снега не было вообще.

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