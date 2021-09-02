Новые ливни и град в Краснодарском крае: непогода накрыла несколько районов

В станице Кирпильской выпал град. фото @ustlabinsk_nash_gorod

На Кубань пришли мощные ливни, помноженные на шквалистый ветер и град. Стихия начала разгон с Апшеронского района, где за ночь дожди затопили более двух сотен домовладений. Продолжила в Анапе, где уже по обыгранному летом сценарию затопило поселок Витязево. Поиграла вырванными с корнями деревьями в Сочи. Там кипарис рухнул прямо на проезжую часть и погреб под собой автомобиль, обошлось без жертв. И закрепила погода результат градом, который выпал сразу в нескольких городах региона. В станице Кирпильской Усть-Лабинского района льдинки не отличались большим размером и ущерба не нанесли, но за 15 минут пейзажи сменились с осенних на зимние.

Сводки с прогнозами МЧС словно открытый ящик Пандоры.

- 2 сентября на территории Краснодарского края прогнозируется формирование смерчей в акватории Чёрного моря на участке Анапа-Веселое. Обвально-осыпные процессы, сход оползней, просадка грунта в 17 районах Кубани, - говорят в МЧС региона.

Так под удар стихии могут попасть - Абинский, и Апшеронский района. А также Белореченский, Крымский, Курганинский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Северский, Туапсинский, Успенский районы. И города побережья с Горячим Ключом.

И до 3 сентября включительно в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.

В акватории Черного и Азовских морей есть вероятность формирования смерчей. Например, уже сейчас в поселке Пересыпь Темрюкского района волны угрюмо набегают на терракотовый песок. На пляже ни души.

- Страшно красиво, - предпочитают восхищаться издалека туристы.

По прогнозам синоптиков, циклон не покинет Краснодарский край ближайшие сутки. Но переместится на Черноморское побережье. Здесь за 24 часа ожидается до 80 мм осадков и ветер порывами до 15 м/с. До 3 сентября включительно действует экстренное предупреждение по обильному выпадению осадков.

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