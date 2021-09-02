Циклон идет в гости: на Краснодарский край надвигается очередная стихия

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Знойные деньки, от которых изнывали жители края, уже позади. Впервые за долгие годы осень в регион пришла по расписанию. В День знаний на край обрушились дожди, местами гремела гроза. Над Сочи пронесся двойной смерч.

А на Розе Хутор 1 сентября даже выпал град, засыпав горную местность. Но, по пронозам синоптиков, это только начало - на Краснодарский край надвигается очередная стихия. Пик непогоды как раз придется на 2 сентября.

Как объясняют метеорологи, территория Кубани оказалась на пути активного холодного атмосферного фронта. Именно он принесет в край гряду мощных кучево-дождевых облаков и станет причиной кратковременных ливневых дождей и гроз.

- Минувшая ночь была теплой, а вот сейчас похолодание будет ощутимым, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - С западной периферии циклона вторгаются холодные воздушные массы. Из-за этого везде наблюдаем повсеместное понижение температуры.

Стоит сказать, что штормовое предупреждение на Кубани действует до 3 сентября включительно.

- Прогнозируем сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду, - сообщает «КП» - Кубань» Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью 14-19 градусов, днем воздух прогреется до +23-26 градусов.

На побережье Черного моря местами кратковременный дождь, гроза, на отдельные районы обрушатся ливни. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16-20 градусов, в дневные часы 24-28 градусов.

При этом в горных и предгорных районах края будет гораздо холоднее. Там из-за непогоды температура воздуха упадет до 16 градусов днем и +7-8 градусов ночью.

Напомним, ранее сообщалось, что похолодание будет недолгим. Синоптики объяснили, когда в Краснодарский край снова придет жара.

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