Откуда не ждали: Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придут первые заморозки

Заморозки в крае обычно ждут не раньше ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани сейчас самый разгар бархатного сезона. Последние выходные августа ожидаются по-настоящему знойными, что, несомненно, радует отдыхающих на побережье. Благодаря ясной погоде вода еще не остыла, так что люди из моря практически не выходят.

Пока жители Кубани пытаются остыть, в Мурманской области уже ударили первые заморозки - минусы начали отмечать в Апатитах и Краснощелье. Причем обычно такие температуры наблюдают ближе к осени, но в этот раз природа преподнесла сюрприз. «КП» - Кубань» выяснила, когда первые заморозки придут в Краснодарский край.

- В регионе бархатный сезон обычно начинается в сентябре и может быть долгим, но в этом году все будет не так, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. - По нашим прогнозам, бархатный сезон продлится до конца сентября. А потом придет похолодание.

Но температурные отметки хоть и начнут ползти вниз, все же до минусовых доберутся ближе к ноябрю. По крайней мере, так говорят метеорологи, опираясь на данные многолетних наблюдений.

- Долгосрочные прогнозы на данный момент строить сложно, но, как правило, на Кубани именно в ноябре все чаще бывает пасмурная погода, температура колеблется от +15 до +5 градусов, и как раз в горных и предгорных районах начинаются первые заморозки, - говорят синоптики.

НА ЗАМЕТКУ

Стоит сказать, что никогда еще за всю историю наблюдений в Краснодаре заморозки не наступали в августе. Зато минусовые температуры были в сентябре. Как удалось узнать «КП» - Кубань», рекорд по абсолютному минимуму был установлен 18 сентября 1952 года. Тогда было зарегистрировано -0,1 градуса. Самая низкая температура в сентябре зафиксирована в 1970 году - 30-го числа было минус 2,2 градуса.

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