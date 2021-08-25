Новая волна зноя: На Кубани в последние дни августа жахнет 35-градусная жара

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Начало августа на Кубани выдалось рекордно дождливым. Так сильно регион не заливало уже лет 20, а жители курортов так и вовсе на своем веку не помнят, когда в последний раз была такая непогода. Сейчас уже последствия стихии устранили, хотя в Анапе до сих пор наводят порядок, сотрудники Роспотребнадзора предупреждают - вода в море пока не соответствует нормам. Тем не менее вода в Черном и Азовском морях прогрелась после обильных осадков. А к выходным природа и вовсе подготовила подарок для туристов - новую волну зноя.

- Последние дни свое влияние на погоду Кубани усиливает антициклон, - говорят «КП» - Кубань» в гидрометцентре России. - Облаков в небе мало, потому в регионе нет дождей.

При этом каждые сутки специалисты отмечают, что температурные показатели растут и уже слегка превышают свою климатическую норму. Но, кажется, край идет на рекорд. В последние дни августа на Кубани жахнет 35-градусная жара.

Так, на побережье Черного моря прогнозируются 32-33 градуса - до таких отметок воздух прогреется в Сочи, Анапе и Геленджике. Жарко будет и у Азовского моря, которое сейчас кишит медузами, - ниже 33 градусов днем температура не опустится.

Но самое пекло ожидается в кубанской столице, где солнце накалит воздух до +36. Такие же отметки на столбиках термометров ждут и жители Армавира.

Стоит сказать, что жара в регионе надолго не задержится. Уже с начала рабочей недели отметки постепенно пойдут вниз и будут держаться на уровне 25-27 градусов. Так что школьные линейки впервые за долгое время будут комфортными.

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