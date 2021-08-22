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Происшествия22 августа 2021 10:34

Три дня без дождей, а вода до сих пор не ушла: Как Кубань приходит в себя после погодного проклятья

Последствия потопа все еще устраняют в Анапе и Славянске-на-Кубани
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Спасатели продолжают помогать людям, чьи дома оказались затоплены.

Спасатели продолжают помогать людям, чьи дома оказались затоплены.

Последние пару недель спасатели работают в авральном режиме. Хлопот добавила непогода, которая в течение нескольких дней бушевала на территории Краснодарского края. Из-за залповых ливней под водой оказались десятки населенных пунктов, пострадали дома местных жителей.

В Крымск пришла большая вода

Аварийно-восстановительные работы до сих пор ведутся в Анапе и Славянске-на-Кубани. Именно этим городам больше всего досталось от стихии. Напомним, на курорте ливни, которые не прекращались больше четырех дней, затопили все вокруг.

Анапа снова утонула

Большинство улиц уже сухие, но есть районы, в которых лужи до сих пор по щиколотку, - вода полностью не ушла. В Анапе все еще действует режим ЧС.

В Анапе прорыли еще один канал, чтобы справиться с потопом
Видео: instagram.com/andreimakovozov

А вот в Славянске-на-Кубани вода просочилась в жилые дома, поднявшись на несколько сантиметров и затопив окрестности. По дорогам в течение нескольких дней автомобилисты ездили с трудом - на многих проселочных улицах города – настоящие реки.

Славянск-на-Кубани ушел под воду из-за залповых ливней
Видео: instagram.com/psy_nastya_snk

На сегодняшний день полностью вода ушла в 35 населенных пунктах Темрюкского, Славянского, Крымского, Приморско-Ахтарского и Ейского районов, а также Анапы и Новороссийска. За сутки спасатели откачали воду из 125 домов и 257 придомовых территории.

Ливни затопили дворы в Новороссийске

В двух муниципальных образованиях остаются подтопленными три населенных пункта - вода зашла в 19 домов, глубокие лужи на 181 придомовой территории.

- В Славянске-на-Кубани остаются подтопленными 18 придомовых участков и 4 дома, - уточняют в краевом оперативном штабе. - В остальных населенных пунктах района воду откачали со всех территорий. Электроснабжение полностью восстановлено.

Продолжают работу два пункта временного размещения: на базе школы №5 в Славянске-на-Кубани и парк отеля «Уют», где находятся 15 человек.

- Для ликвидации последствий непогоды обустроены шесть водоотводных каналов. Их общая протяженность 2 180 метров, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - Продолжают функционировать 17 пунктов временного размещения, в которых размещено 617 человек, из них 229 детей.

В Новороссийске спасатели продолжают эвакуировать людей из затопленных домов
Видео: Евгений Мезенин

Все пункты проверили специалисты Роспотребнадзора. Нарушений санитарно-гигиенических требований не найдено.

Отметм, что режим ЧС до сих пор действует в четырех муниципалитетах, которые пострадали от стихии. Как уточняется, в ликвидации последствий подтопления задействована группировка РСЧС общей численностью 1 039 человек и 285 единиц техники.

- Сейчас циклон покинул территорию региона, - добавляют в ГУ МЧС по краю.

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