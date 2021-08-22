Три дня без дождей, а вода до сих пор не ушла: Как Кубань приходит в себя после погодного проклятья

Спасатели продолжают помогать людям, чьи дома оказались затоплены.

Последние пару недель спасатели работают в авральном режиме. Хлопот добавила непогода, которая в течение нескольких дней бушевала на территории Краснодарского края. Из-за залповых ливней под водой оказались десятки населенных пунктов, пострадали дома местных жителей.

Аварийно-восстановительные работы до сих пор ведутся в Анапе и Славянске-на-Кубани. Именно этим городам больше всего досталось от стихии. Напомним, на курорте ливни, которые не прекращались больше четырех дней, затопили все вокруг.

Большинство улиц уже сухие, но есть районы, в которых лужи до сих пор по щиколотку, - вода полностью не ушла. В Анапе все еще действует режим ЧС.

А вот в Славянске-на-Кубани вода просочилась в жилые дома, поднявшись на несколько сантиметров и затопив окрестности. По дорогам в течение нескольких дней автомобилисты ездили с трудом - на многих проселочных улицах города – настоящие реки.

На сегодняшний день полностью вода ушла в 35 населенных пунктах Темрюкского, Славянского, Крымского, Приморско-Ахтарского и Ейского районов, а также Анапы и Новороссийска. За сутки спасатели откачали воду из 125 домов и 257 придомовых территории.

В двух муниципальных образованиях остаются подтопленными три населенных пункта - вода зашла в 19 домов, глубокие лужи на 181 придомовой территории.

- В Славянске-на-Кубани остаются подтопленными 18 придомовых участков и 4 дома, - уточняют в краевом оперативном штабе. - В остальных населенных пунктах района воду откачали со всех территорий. Электроснабжение полностью восстановлено.

Продолжают работу два пункта временного размещения: на базе школы №5 в Славянске-на-Кубани и парк отеля «Уют», где находятся 15 человек.

- Для ликвидации последствий непогоды обустроены шесть водоотводных каналов. Их общая протяженность 2 180 метров, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - Продолжают функционировать 17 пунктов временного размещения, в которых размещено 617 человек, из них 229 детей.

Все пункты проверили специалисты Роспотребнадзора. Нарушений санитарно-гигиенических требований не найдено.

Отметм, что режим ЧС до сих пор действует в четырех муниципалитетах, которые пострадали от стихии. Как уточняется, в ликвидации последствий подтопления задействована группировка РСЧС общей численностью 1 039 человек и 285 единиц техники.

- Сейчас циклон покинул территорию региона, - добавляют в ГУ МЧС по краю.

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