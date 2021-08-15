Библейский потоп: Анапа снова погрузилась под воду, поплыл Геленджик, реки несутся по улицам Новороссийска

В Анапе пока не прекращает идти дождь. Фото: Андрей Маковозов

Непогода на Кубани постепенно превращается в непобедимое стихийное бедствие. Только что в Анапе часть улиц удалось чуть освободить от воды, как новая стена дождей обрушила все надежды. Как обещали синоптики, по-настоящему библейский потоп продолжается в Краснодарском крае вот уже третьи сутки.

- Снова везде полно воды. В отеле, где мы живем нет света третий день. Но "за все уплачено", деваться некуда, придется этот свой отпуск отгуливать в режиме форс-мажора, - рассказывает "КП" - Кубань" отдыхающая в одной из гостиниц Анапы.

И таких туристов тысячи. Кому-то повезло оказаться во время проливных дождей в сухом месте курорта, а кому-то - нет. Но таких мест в городе все меньше.

- Это Джемете. Он весь в воде, - фиксируют на видео жители улицы пригорода.

Сегодня, 15 августа, стихия решила распределить свои силы "по-справедливости", обрушив потоки воды теперь уже и на соседние с Анапой Новороссийск и Геленджик.

- Уличные кафешки буквально смыло, - рассказывают туристы уже из черноморской бухты.

Аналогичное зрелище предстало взорам жителям города-героя.

В обоих городах снова включили сирены.

- Уважаемые жители и гости, мы находимся в состоянии ЧС. Просим вас оставаться в укрытии, не выезжать и не выходить на дороги пока идет дождь, - возвещают официальные сайты обоих мэрий.

В Геленджике отключили электричество, чтобы избежать повторения трагедии 2012 года. Тогда упавший электрический столб во время наводнения замкнул и убил нескольких людей.

Экстренные службы расставили помпы, качающие воду из подъездов и подвалов, но пока это мало помогает избавиться от воды.

- В настоящий момент в 5 населенных пунктах без энергоснабжения остается 7 тысяч 598 человек. Пункты временного размещения в зону отключения не попали. Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, из них 991 ребенок. В Главном управлении и 11-ти муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации, - сообщают спасатели. - В 2-х муниципальных образованиях (город Анапа, Темрюкский) развернуты 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек, из них 618 детей. В Главном управления МЧС России по Краснодарскому краю функционирует оперативный штаб.

Прояснеет только ко вторнику, 17 августа.

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