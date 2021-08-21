Курорты Кубани превратились в бассейны: когда отступит стихия и снова можно будет купаться и загорать

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Курорты Краснодарского края ушли под воду. Уже вторую неделю здесь устраняют последствия разгула стихия. Мощные ливни превратили города в огромные бассейны.

Чтобы избавиться от воды, в Анапе копали траншеи и сносили ларьки. В общем, делали все, чтобы потоп ушел, а города вернулись к прежней жизни.

Сейчас ситуация в регионе улучшается. Залповые ливни прекратились. Но штормовое предупреждение на Кубани все же продлили. Теперь оно действует до понедельника, 23 августа.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

С 13 по 21 августа спасатели откачали воду из 2100 домов и 3500 дворов. Ровно 30 населенных пунктов полностью освободили от воды.

- Только за последние 24 часа воду откачали из 33 домов и 39 дворов, – сказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Но работы у спасателей полно. Еще 8 населенных пунктов остаются под водой. Это 115 домов и 399 дворов. Пока спасатели откачивают воду, энергетики возвращают свет в дома местных жителей. Без энергоснабжения остаются еще 500 человек в Анапе.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Не прекращают работу пункты временного размещения: 16 – в Анапе и один – в Славянске. Здесь находятся 617 человек, в том числе 226 детей. За последние сутки закрылись 2 пункта.

Отмечается, что суммарно ликвидацией последствий стихии занимаются 1116 человек и 334 единицы техники.

По прогнозам синоптиков, непогода оставит Кубань в покое уже во вторник.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

- Ожидаем, что в большинстве районов Краснодарского края установится солнечная погода, – говорят «КП» – Кубань» метеорологи. – Также поползет вверх температура. За две недели она упала в среднем на шесть-восемь градусов.

Уже скоро на Кубань вернется нормальная погода. Главное – пережить выходные. Только купание в море в любом случае придется отложить еще на несколько дней, пока не очистится вода. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

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