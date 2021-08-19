«Главное - продержаться ночь!»: На Краснодарский край движется дьявольская непогода

Фото: Константин БРЕДНИКОВ.

Удары стихии, от которых многие районы края пытаются оправиться, были далеко не последними. Гремел Горячий ключ, было неспокойно в Краснодаре, утонул и Славянск-на-Кубани.

Вновь затопило Анапу, которая еще не успела отойти от предыдущей непогоды. Но это, говорят метеорологи, еще не конец.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 21 августа включительно. Ожидаются и ливни, и грозы, и шквалистый ветер, возможен и град. Над морем будут бушевать смерчи - их ждут на участке от Анапы до Магри. Кроме того, непогода может стать причиной подъема уровня воды в реках. До неблагоприятных отметок поднимутся уровни водоемов в юго-восточной части края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Апшеронский, районы), реки Черноморского побережья (от Анапы до Магри) и Адыгеи.

- Самый пик ожидаем именно в ночь на 20 августа, главное ее пережить, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Причем подготовиться к стихии стоит всем районам Кубани, особенно Черноморскому побережью. К утру 20-го числа греметь будет над Азовском море, но непогода затронет лишь прибрежную часть.

Стоит сказать, что на Краснодар мчится грозовая ячейка. Сначала наблюдался просто полный просвет в сторону гор, затем, видимо, массы воздуха перемешались, началась конденсация, пошел дождь. В небе то и дело наблюдается мерцание.

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