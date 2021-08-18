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Общество18 августа 2021 18:24

Штормовое предупреждение с 19 по 21 августа объявлено на Кубани

В крае ожидаются ливни с градом и шквалистый ветер до 20 метров в секунду
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

На Кубани ожидается очередная непогода. ГУ МЧС по краю сообщает о новом штормовом предупреждении. Как уточняется, с 19 по 21 августа регион накроют сильные дожди с грозами и градом, шквалистый ветер, в некоторых местах он будет достигать 20 метров в секунду.

- На участке от Анапы до Магри могут образовываться смерчи, подъем воды ожидается в реках Отрадненского, Мостовского, Лабинского, Апшеронского районов, а также Черноморского побережья, - сообщают в ГУ МЧС по краю.

Напомним, Краснодарский край накануне накрыл тропический тайфун. Из-за обильных осадков многие территории региона были подтоплены, в некоторых муниципалитетах до сих пор действует режим ЧС и продолжаются восстановительные работы.