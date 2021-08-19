Горячий Ключ быстро пришел в себя после ночного урагана

К утру снова вышло солнце Фото: Юлия Чубакова

На Горячий Ключ ночью обрушился ливень. Громыхало сильно, по улицам ночью текли бурные потоки воды. Однако к утру вышло солнце и все высохло. И уже сейчас здесь нет привычной жары, лишь нежные лучи солнца лениво выглядывают из-за небольших туч, которые остались еще с ночи.

Фото: Юлия Чубакова

К обеду ливни и молнии снова вернутся в город

- Ночью было страшно! - рассказывает местная жительница. - Молнии были такими мощными, что не давали нам спать.

От ночного представления не осталось и следа - сейчас в городе нет ни дождя, ни молний. О стихийной ночи остается только лишь вспоминать.Однако синоптики прогнозируют, что непогода вернется в город: ближе к обеду здесь снова зарядят ливни и молнии.

Фото: Юлия Чубакова

Напомним, что с 19 по 21 августа в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.

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