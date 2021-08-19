Последствия ночного шторма в Краснодаре 19 августа 2021 года: залповый ливень подтопил десятки улиц

Фото: krd.ru

То, что творилось минувшей ночью в кубанской столице, иначе как Армагеддоном и не назовешь. Сильный ветер неистово трепал деревья. Этот ураган продолжался недолго - спустя некоторое время в небе стало громыхать. То и дело сверкали молнии. Такое светопредставление напугало краснодарцев. Когда же зарядил ливень, стало ясно - на город вновь обрушилась небывалая стихия. Последствия ночного шторма в Краснодаре 19 августа 2021 года сейчас устраняют спасательные службы.

После того как на город обрушился залповый ливень, десятки улиц и дорог города оказались под водой. Где-то лужи были по щиколотку, а где-то с трудом проезжали машины. Именно по этим адресам выехала спецтехника, которая стала откачивать воду.

- Ночью в районе железнодорожного моста на пересечении улиц Переходной и Вишняковой оперативно ликвидировали подтопление, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Небольшие лужи остались лишь в центре города. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Кроме того, помощь машин с насосами потребовалась на пересечении Ростовского шоссе и Автомобильной, на бульваре Строителей, улицах Янтарной, Российской, Комарова, Тенистой, Новгородской, на проспекте Константина Образцова, в хуторе Ленина на улице Ришельевской.

Вот так выглядит микрорайон Губернский после ночного ливня. Местами на улицах очень глубокие лужи, где машины едут очень аккуратно - боятся утонуть.

Стоит отметить, что в центре города, да и в большинстве районов Краснодара, вода ушла достаточно быстро - ливневки справились на ура, потому уже сейчас ничего не напоминает о ночной непогоде.

Луж на улицах почти нет - ливневки справились на отлично. Фото: Варвара ДЫМ

Пробок в городе нет - движение в Краснодаре нормальное.

Однако напомним, что в ближайшее время на кубанскую столицу вновь может обрушиться стихия. Дело в том, что штормовое предупреждение, которое объявили на всей территории края, действует до 21-го числа включительно.

Сейчас на дорогах свободно. Фото: Варвара ДЫМ

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