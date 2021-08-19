Смерчи, сильный ветер и ливни: на Сочи надвигается очередной шторм

В Сочи объявлено экстренное предупреждение по непогоде Фото: Виктор КЛЮШКИН

Погодные катаклизмы, затронувшие большую часть Краснодарского края, пощадили Сочи. Непродолжительные осадки в ночь с 18 на 19 августа были зафиксированы во всех четырех районах города, однако на жизнедеятельности курорта они не отразились. С раннего утра отдыхающие занимали места на пляжах и наслаждались солнцем и полным штилем.

Однако синоптики все же предупредили об ухудшении погоды и объявили штормовое предупреждение.

- Весь день 20 августа, а также ночью и утром 21-го в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - говорят синоптики. - На реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. Также действует штормовое предупреждение. А на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

- Все службы города дежурят в усиленном режиме, - сообщил сайту «КП» - Кубань» начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сочи Вадим Снегирев. - Проведено информирование населения - предупредили всех об ухудшении погоды. Также организован мониторинг русел рек с выставлением круглосуточных постов наблюдения в местах возможных заторов, усилен контроль за водными объектами и гидротехническими сооружениями, мобилизованы аварийные бригады.

По прогнозам синоптиков, погода наладится только к вечеру 21 августа.

- К этому времени осадки и шквалистый ветер прекратятся, спадет и уровень воды в реках, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.