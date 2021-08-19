Шторм в стакане воды: почему туроператоры твердят о массовой отмене путевок в Сочи, а на деле все по-другому

Пляжи Сочи забиты Фото: Виктор КЛЮШКИН

С тех пор, как на курортах Краснодарского края ужесточили требования для приезжающих туристов прошло уже больше двух недель. С 1 августа приехать на отдых и заселиться в гостинице можно только со справкой о вакцинации, либо с отрицательным тестом ПЦР, но с условием, что гость сделает прививку от коронавируса в течение трех дней с момента заезда. Иначе – штраф! Сумма - приличная – до 30 000 рублей.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) продолжают твердить, что из-за введенных ограничений туристы перестали бронировать путевки в Сочи и на другие курорты Краснодарского края. Мол, якобы небольшие гостиницы закрываются, а гости – меняют билеты на Турцию и другие заграничные курорты, которые открыты.

Есть и места на пляжах в Сочи, где не так многолюдно Фото: Виктор КЛЮШКИН

Корреспондент «Комсомолки» прошелся в очередной раз по пляжам Сочи, которые, если верить АТОР, должны быть уже пустыми. И увидел, что там на самом деле происходит.

На пляжах – как и прежде, много туристов. Люди отдыхают, купаются в море. Места больше не стало – по-прежнему пляжи забиты.

Пляжи в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Это шторм на пустом месте в стакане воды, - смеется мужчина в синих плавках, рядом с которым я сел на горячей сочинской гальке. – Я когда ехал в Сочи, думал, будет мало людей, и я буду как царь тут на пляже – один. А таких, как я - целое море.

Новости читал в интернете, якобы все массово отказывались от путевок в Сочи из-за новых правил. А мне что? Я вакцинировался еще в январе.

Пляжи в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Наш разговор слышит другой мужчина - он месте с женой и двумя детьми загорает рядом.

- Знаете, эта истерия вокруг вакцинации уже надоела. У меня родня умерла от ковида, просто не успели привиться. Еще в прошлом году это было. Поэтому как только появилась вакцина, ответ в поликлинику всю свою семью, - разоткровенничался он. – Мы привитые, а то, что правила якобы драконовские на курортах – так это просто люди, которым плевать на свое здоровье, придумали. Мы были в Турции – там просят справки ПЦР, в торговые центры без специального кода не зайти. А в Сочи приехали, тут просто нужна справка о вакцинации.

Кажется, на пляжах в Сочи сейчас все только и обсуждают это – вакцинацию и новые правила, которые действуют на курортах. Так как приехать с 1 августа можно только с вакцинацией, на берегу все сидят привитые. Ну или те, кто сделал вакцину на курорте.

- На площади у морвокзала сделала вакцину, очень удобно, и без очередей, - рассказала девушка в фиолетовом бикини.

На побережье нет такого накала страстей, как в Сети. Люди отдыхают, гуляют и расслабляются. Температура морской воды - + 26, высота волн - 0,21 метр (замер осуществлен линейкой).

Народу на пляже - «как всегда» летом». Однако переступать по дороге к морю ни через кого не приходится, к морю ведут деревянные настилы.

- Сегодня на территории Сочи единовременно размещаются свыше 170 тысяч человек. В августе на прием гостей работает свыше 2 800 средств размещения, средняя загрузка составляет порядка 77%, - отчитывается директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. – В первые недели ведения новых требований к заселению гостей мы наблюдали приостановку бронирований на август и осень. Но они не носят массовый характер. Так, например в августе отмены составляют 7,8%, на сентябрь – 7%. Если проанализировать пассажиропоток, то в целом, дневной траффик пассажиров, прибывающих в аэропорт, даже выше, чем в августе прошлого года. Ежедневно через воздушные ворота города проходит порядка 45 тысяч пассажиров. В целом турпоток по августу прогнозируется на уровне 850-900 тысяч человек.

Пляжи в Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

С начала года Сочи принял 4 миллиона 130 тысяч гостей. Это на 20% выше, чем в 2019 году и вдвое выше показателя прошлого года. То есть люди едут отдыхать!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Руководитель крупнейшего туроператора Краснодарского края – компании «Ривьера-Сочи», вице-президент «Конгресс визит бюро Сочи» Бэлла Тарасова:

- Да, действительно, в последнее время много говорят о том, что туристы отказываются от брони в сочинских отелях. И создается впечатление, что в городе-курорте уменьшилось количество туристов. Тем временем, реальная картина такова: летних гостей в 2021-м больше, чем в прошлом году. Достаточно взглянуть на официальные цифры – с начала года город-курорт принял 600 000 гостей.

В действительности никакого массового отказа от отдыха в Сочи и не было, просто после того, как в крае ввели коронавирусные ограничения, количество бронирований сократилось, но не значительно. Кроме того, глубина бронирования в отелях уменьшилась по срокам, и это привело к «недозагрузке» именно отелей. В то же время многие туристы переориентировались на частный сектор и апартаменты.