В Анапе морская вода не соответствует нормам

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Залповые ливни превратили Анапу в огромный бассейн. Непогода разгулялась на курорте еще две недели назад. Но ее последствия местные жители и туристы ощущают до сих пор.

Курорт еще не вернулся к прежней жизни. Большая вода ушла с улиц всего пару дней назад. Здесь еще сохраняется режим ЧС. Хотя в большинстве районов Кубани его уже отменили.

Накануне специалисты Анапского отдела Роспотребнадзора взял пробы морской воды. Несмотря на запреты, туристы повалили на пляжи, как только прекратились ливни. Ни мокрый песок, ни размытые улицы, ни подтопленная набережная не смущали людей. Пляжи были забиты под завязку, хотя на курорте еще оставался запрет на купание в Черном море.

Как стало известно «КП» – Кубань», снимать ограничения пока нельзя. Результаты анализов неутешительные. Микробиологические показатели до сих пор далеки от нормы. Купаться в море еще опасно.

Запрет коснулся как минимум трех пляжей Анапы: «Центральный», «Отдых и лечение» и «ОКА». Также нельзя купаться в местах, где в море впадают реки Сукко и Анапка.

Отметим, что сейчас в Анапе сохраняется режим ЧС. Экстренные службы региона занимаются восстановлением инфраструктуры курорта, помогают местным жителям, которые оказались в зоне подтоплений. На курорте уже стартовала вакцинация против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.