«В воду не зайти, купаться невозможно!»: Азовское море превратилось в «кашу» из медуз

Фото: кадр из видео.

Немало туристов предпочитают для отдыха побережье не Черного, а Азовского моря. Здесь, по словам отпускников, пляжи менее забиты, да и каникулы провести выходит бюджетнее. Правда, отдых в этом месте все же может быть омрачен.

Так, туристы, приехавшие в Тамань, жалуются на сотни медуз в море. Войти в воду, по словам людей, невозможно, все кишит медузами, напоминая желе или кисель. Некоторые говорят, что вода из-за такого количества созданий стала больше похожа на кашу.

Свои слова люди подкрепляют видео. Судя по кадрам, сотни крупных особей выбросило на берег - медузы, действительно, облепили вход к морю.

- В воду не зайти, а купаться просто невозможно! Это разве отдых? - негодуют отпускники.

- Поплавать удастся, только если есть матрас, - находят выход из положения другие туристы.

Стоит сказать, что в Азовском море два вида медуз – корнерот, который сильно жалит всех, кто возьмет его в руки, и более безобидная аурелия, хотя она опасна для аллергиков и маленьких детей.

Увеличение количества медуз в прибрежной зоне, по словам ученых, - нормальное явление. Оно связано с размножением, течением или же миграциями медуз. К счастью, совсем скоро «желейные поля» должны исчезнуть.

- Самое большое количество медуз в море отмечается с середины июля до конца августа, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - А отмирание происходит при похолодании воды, то есть ориентировочно в конце сентября - в октябре. Тогда особи просто растворяются в соленой воде.

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