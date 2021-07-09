Нашествие змей, тли и божьих коровок: после потопов Краснодарский край превратился в джунгли

Фото: Алексей ОДЕРОВ

Мощные ураган и ливни обрушились на Кубань недавно. За сутки в Краснодарском крае выпала месячная норма осадков. Сразу несколько районов ушли под воду – здесь власти объявили режим ЧС.

Сейчас стихия отступила, а природа очистилась. Так на Кубани случилось нашествие божьих коровок. Тысячи жуков облепили стены здания и мебель на пляжах курортов Краснодарского края.

Скрин видео: @anapanovosti

- Одной из причин нашествия божьих коровок – переменчивое лето: оно то холодное, то дождливое, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» местный энтомолог Андрей Ветров. – Нетипичные погодные условия усиливают миграцию насекомых.

Если гости курортов были рады новым соседям, то жители Новороссийска – нет. Здесь началось нашествие змей. Это ежегодное мероприятие, которое нельзя перенести.

Фото: Алексей ОДЕРОВ

Вместе с жителями отбиваются от змей спасатели. Они забирают животных у людей. За месяц змеи заглянули в гости в ларек и частный дом.

- Спасатели при помощи подручных средств поймали пресмыкающихся и выпустили их в лесополосе, – рассказал начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Бывали случаи, когда змеи прятались на деревьях. Так животное устроило сюрприз жительнице частного дома. Прогулка по саду закончилась для нее истерикой.

Еще одни гости угрожают лесам Сочи. Нашествие тли уже случилось в Абхазии. Насекомые-вредители устроили переполох в лесах Кавказа. Не исключено, что следующей точкой маршрута тли станет Сочинский национальный парк и Кавказский биосферный заповедник.

Фото: sochi.ru

Вредители часто заглядывали в Сочи раньше. Так они избавились от самшита и каштана.

- Как правило, тля скапливается на нижней пластинке листа. Говоря простым языком, вредители высасывают соки. Это нарушает фотосинтез, что приводит к гибели растений, – сказал «КП» – Кубань» Александр Зобнин, председатель Сочинского городского отделения Русского Географического общества.

Нашествия тли мучают Сочи с 2013 года. За это время на курорте научились бороться с насекомыми с помощью энтомофагов (явление поедания насекомых, присуще многим живым существам – прим).

Еще одним гостем кубанских курортов стали комары. За последние сутки они облепили пляжи Анапы.