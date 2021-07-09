На Кубани зафиксировано нашествие божьих коровок

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В Краснодарском крае зафиксировано нашествие божьих коровок. Сотни красных жучков облепляют стены зданий, парковую и пляжную мебель. Об этом сообщают жители и гости Анапы и других приморских городов.

- Одной из причин массового прилета божьих коровок к морю стало холодное и дождливое лето, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» местный энтомолог Андрей Ветров. – Нестандартные погодные условия усиливают миграцию насекомых.

Напомним, что лесам Сочи угрожает нашествие тли. Скопление насекомых-вредителей сейчас наблюдается в Абхазии

Как сообщалось ранее, в Новороссийске началось нашествие змей. Гады заползают в магазины и частные дома. Избавиться от непрошенных гостей жителям города-героя помогают спасатели. 19 июня они отправлялись дважды на подобные вызовы. Первый раз змея заползла в ларек, а второй раз – в частный дом.