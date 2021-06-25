Сочинский лес Фото: Юлия БАРАНОВА

Лесам Сочи угрожает нашествие тли. Скопление насекомых-вредителей сейчас наблюдается в Абхазии. Туристы выкладывают видео о массовом распространении тли в горных лесах Кавказа. Специалисты не исключают, что тля может легко переместиться из соседней республики на лесные территории Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника.

Проблема вредителей для Сочи не нова. Насекомые уже уничтожили самшит и каштан.

- В Сочи выявлено 70 видов вредителей растений, более 10 из них - особо опасные, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в экологическом совета при главе города Сочи.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель Сочинского городского отделения Русского Географического общества, руководитель комиссии по формированию современной комфортной городской среды Общественной палаты Сочи Краснодарского края, заместитель руководителя департамента биомедицинских, экологических и ветеринарных направлений Сочинского института (филиала) РУДН по научно-техническому и международному сотрудничеству Александр Зобнин предостерег об опасности заражения тлей лесов города-курорта.

- Для растений это страшная угроза. Как правило, тля скапливается на нижней пластинке листа. Говоря простым языком, вредители высасывают соки. Это нарушает фотосинтез, что приводит к гибели растений, - отметил Александр Зобнин. – Сейчас наши специалисты выехали в очаг заражения растений, ждем их возвращения, чтобы понять масштаб бедствия и направление миграции тли. Не исключено, что насекомые могут быстро переместиться из Абхазии в лесную зону Сочи.

Гибель растений в Сочи из-за вредителей длится с 2013 года. Был проведен анализ законодательства и большая работа с научными сотрудниками. Сегодня применение энтомофагов для борьбы с инвазивными вредителями – это возможно и востребовано.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи проведут инвентаризацию экзотической флоры. Она поможет выработать алгоритм работы по сохранению уникальных растений.