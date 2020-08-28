В Сочи проведут инвентаризацию экзотической флоры Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи проведут инвентаризацию растений. Ее цель – найти способы сохранения экзотической южной флоры. Первый этап инвентаризация начнется в 335 зелёных зонах курорта.

- В Сочи выявлено 70 видов вредителей растений, более 10 из них - особо опасные, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в экологическом совета при главе города Сочи.

Под угрозой оказались не только пальмы и самшит, но хвойные и лиственные деревья. Специалисты отметили, что в этом году в числе самых распространенных — пальмовый мотылек. Этих насекомых называют бурильщиками: гусеницы проникают вглубь ствола, проделывая внутри целые галереи. Причем, повреждения остаются практически не заметны, пока дерево не будет полностью уничтожено.

Ранее «Комсомолка» писала, что летучие мыши могут спасти самшит в Сочи: рукокрылые уничтожают вредителя реликтовых растений.