Автор фото: Алексей Одеров

В Новороссийске началось нашествие змей. Гады заползают в магазины и частные дома. Избавиться от непрошенных гостей жителям города-героя помогают спасатели, сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

19 июня они отправлялись дважды на подобные вызовы. Первый раз змея заползла в ларек, а второй раз – в частный дом.

- Спасатели при помощи подручных средств поймали пресмыкающихся и выпустили их в лесополосе, - рассказал Алексей Одеров.

Две недели назад в Новороссийске змея залезла во двор частного дома и спряталась на ели. Хозяйке пришлось вызвать спасателей, чтобы выгнать непрошеную гостью.