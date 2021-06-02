В Новороссийске змея залезла во двор частного дома и спряталась на елке

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

В Новороссийске змея залезла во двор частного дома и спряталась на ели. Хозяйке пришлось вызвать спасателей, чтобы выгнать непрошеную гостью. Об этом сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

- К нам обратилась женщина и сообщила, что во двор частного дома заползла змея и «обживает» ёлку, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» Алексей Одеров.

Спасатели выехали на улицу Восьмая щель и при помощи подручных средств поймали гада. Змею выпустили в лесополосе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани спасли кошку, которая застряла на потолке. Животное залезло между гипсокартоном и бетонным перекрытием и едва не задохнулось.