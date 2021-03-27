На Кубани спасли кошку, которая застряла на потолке

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

В Новороссийске хозяйка целый день не могла найти свою кошку. Оказалось, что ее любимый питомец каким-то образом забрался на потолок и застрял в узком отверстии между гипсокартоном и бетонным перекрытием. Женщина услышала жалобное мяуканье и сразу позвонила спасателям.

- К нам обратилась женщина и сообщила, что у неё в доме на потолке между гипсокартоном и бетонным перекрытием залезла кошка и жалобно мяукает, - рассказал подробности «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Спасатели в оперативном порядке выехали на улицу Родниковая. Но когда они прибыли на место, животное уже замолчало, так как потеряло сознание. Специалисты простучали гипсокартон, а затем, при помощи слесарных инструментов, проделали в потолке дыру и обнаружили задохнувшуюся кошку.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

- Пришлось спасателям проводить реанимационные действия и приводить в чувство сфинкса, у счастью, успели спасти, - заключил Алексей Одеров.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что случайные прохожие заметили собаку, которая запуталась в колючей проволоке.

А в центре Сочи кошку сбила машина. Она смогла отползти на обочину и там лежала и отчаянно звала на помощь. Тело животного не было повреждено, водитель авто наехал ей на голову и не остановился. Несколько часов кошка лежала у дороги и кричала так, что было слышно на всю улицу. Но люди проходили мимо - она лежала как раз рядом с тротуаром, и никто не подобрал ее и не отвез к врачу. Только одна девушка по имени Анна остановилась и помогла кошке.

Анну тогда муж вез на работу, остановившись на светофоре, они услышали отчаянный кошачий крик. В паре метров от их машины и лежало окровавленное животное. Это просто чудо, что с такой страшной травмой кошка не умерла, а отчаянно боролась за жизнь.

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