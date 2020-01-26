«Кричала так, что было слышно на всю улицу»: в Сочи люди обходили стороной кошку, которая отчаянно звала на помощь

Эту кошку сбила машина в центре Сочи. Она смогла отползти на обочину и там лежала и отчаянно звала на помощь. Тело животного не было повреждено, водитель авто наехал ей на голову и не остановился. Несколько часов кошка лежала у дороги и кричала так, что было слышно на всю улицу.

- Но люди проходили мимо - она лежала как раз рядом с тротуаром, и никто не подобрал ее и не отвез к врачу, - рассказывает волонтер центра помощи бездомных животным «Мягкие сердца» Полина Пророкова. – Только одна девушка по имени Анна остановилась и помогла кошке.

Анну тогда муж вез на работу, остановившись на светофоре, они услышали отчаянный кошачий крик. В паре метров от их машины и лежало окровавленное животное. Это просто чудо, что с такой страшной травмой кошка не умерла, а отчаянно боролась за жизнь.

Фрося полностью здорово и ждет своего человека. Фото: "Мягкие сердца".

- Анна положила кошку к себе в машину и увезла в ветклинику. По дороге звонила на работу и говорила, что задержится – кошку спасает. Девушка заплатила за ее лечение и связалась с нами, мы уже взяли Фросю – так назвали пациентку, - под свою опеку, - рассказывает Полина.

Девушка нашла Фросю в конце ноября. Врачи несколько дней круглосуточно боролись за жизнь травмированной пациентки.

- У Фроси был перелом черепа, у нее сильно пострадал глаз, - говорит Полина Пророкова. – Ей сделали несколько операций, она круглосуточно лежала под капельницами. И случилось чудо. Если честно, мы сами до конца не верили в то, что Фрося выживет – настолько серьезная у нее была травма.

Фрося. Фото: "Мягкие сердца".

И теперь Фрося, правда, не такая красивая, как другие кошки, зато она полностью здорова! Сейчас она находится на передержке, но готова переехать в новую семью. Звонить по номеру телефона 8-918-303-11-83.

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Подкинули котенка с перерезанным горлом: в Сочи переживают за судьбу кошек, которых уже спасали от гибели

К сочинской четырехэтажке эти кошки попали, как обычно и бывает – кто-то подкинул. Одного еще котенком принесли, другого выкинули из машины, третьего - больного. Одна из жительниц дома, пенсионерка, стала их подкармливать. А чтобы не размножались, попросила зооволонтеров помочь со стерилизацией и кастрацией.

Но только последнее время коты стали пропадать. Женщина подумала, что их забрали в семьи, но когда к дому подкинули котенка с перерезанным горлом, поняла – животных кто-то губит специально (продолжение)