Подкинули котенка с перерезанным горлом: в Сочи переживают за судьбу кошек, которых уже спасали от гибели

К сочинской четырехэтажке эти кошки попали, как обычно и бывает – кто-то подкинул. Одного еще котенком принесли, другого выкинули из машины, третьего - больного. Одна из жительниц дома, пенсионерка, стала их подкармливать. А чтобы не размножались, попросила зооволонтеров помочь со стерилизацией и кастрацией.

Но только последнее время коты стали пропадать. Женщина подумала, что их забрали в семьи, но когда к дому подкинули котенка с перерезанным горлом, поняла – животных кто-то губит специально.

- Этого убитого котенка кто-то подбросил на клумбу во дворе дома. Не знаем, как это расценивать, но не все жильцы многоэтажки довольны соседством с животными, - говорят зооволонтеры. – Скорее всего, таким образом кто-то хочет показать, что и всех кошек во дворе ждет такая же участь. Мы очень переживаем за Жорика, Серого, Бакса, Мота и Мотю. И сейчас ищем для них семьи.

У пятерых котов, которые живут во дворе четырехэтажки, итак непростые судьбы. Поэтому волонтеры и развесили по Сочи объявления, чтобы найти дом хвостикам.

Мотя. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца"

- Чтобы кого-то из этих котов не нашли во дворе с перерезанным горлом. Они ведь стерилизованные, кастрированные и никому ничего плохого не сделают, - говорят зооволонтеры. – У Моти вообще непростая судьба. Сначала дети каким-то прутом проткнули ей щеку, у кошка начался абсцесс. Ей сделали операцию, вылечили и привезли обратно во двор - больше некуда ведь. Прошло несколько недель, Мотя сильно захворала. Женщина, которая подкармливает котов, позвонила нам. Когда кошку привезли в клинику и взяли анализы, врачи сказали, что у нее сильнейшее отравление. Причем явно не пищевое. Кто-то отравил Мотю. Кошку спасли, а потом она снова пострадала - запуталась в острых решетках и проткнула себе бедро. Опять мы приехали, забрали ее, зашили рану.

У Моти вообще непростая судьба. Она пережила отравление и издевательства. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца".

Несмотря на то, что Моте столько пришлось пережить, она очень активная и игривая кошка. Ей около двух лет и волонтеры надеются, что она найдет семью, в которой ее полюбят.

Ее дружочек по кличке Мот тоже настрадался. Полгода назад его нашли во дворе завязанным в мешке.

Мот тоже настрадался. Полгода назад его нашли во дворе завязанным в мешке. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца".

- Он так кричал и метался, что не услышать и не помочь котику было не возможно, - рассказывают зооволонтеры. - Очень долго Мотик приходил в себя после пережитого, боялся каждого шороха и прикосновения, он заново учился доверять людям! Мот добрый, ласковый и порядочный котейка. Ему примерно 1,5 года, кастрирован, от паразитов обработан, привит!

Мот. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца"

Чуть не погиб и котик по кличке Серый.

Серый - в него стреляли из воздушки. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца".

- Серому очень повезло, ему удалось выжить после того, как нелюди стреляли в него из воздушки, - говорят зоозащитники, которые курируют кота. - После этого его выхаживала во дворе добрая женщина! Серому около трех лет, кастрирован, от паразитов обработан, привит! Серый - как большой пушистый пуховичок, а еще добряк и мурлыка, стоит только прикоснуться к нему или взять на руки, сразу начинает тарахтеть, как трактор!

Серый. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца"

Другой кот, Бакс, уже родился в этом дворе. И когда только открыл глаза и начал сам есть, его маму задавила машина. Котенка выкармливали жильцы дома. Баксу около года, он тоже обработан от паразитов, привит и кастрирован.

Баксу около года, он тоже обработан от паразитов, привит и кастрирован. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца"

- А еще он хорошо ладит с другими животными, так что может быть вторым котиком в семье, - говорят о Баксе зоозащитники. – Вообще же, Баксюша ненавязчивый и спокойный парень, очень ждет своих родителей.

Печальная судьба и у Жорика.

Жорика выкинули во дворе многоэтажки с разбитой губой и сломанными клыками. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца".

- Чем этот добрый и душевный кот мог не угодить людям не известно. Выкинули его в ливень из проезжающей машины, у Жоры была разбита губа и сломаны два верхних клыка, - рассказывают про кота. - Жору полностью вылечили, но верхняя губа теперь немного вздернута, но это еще больше придает ему изюминку! А еще Жорик в меру упитанный мужчина – в нем семь килограммов мурчания, доброты и ласки! Парень также кастрирован, обработан от паразитов и привит!

Жорика выкинули во дворе многоэтажки с разбитой губой и сломанными клыка. Фото: центр помощи бездомным животным "Мягкие сердца"

Если кому-то приглянулись эти милые животные, зооволонтеры из сочинского центра помощи бездомным животным "Мягкие сердца" просят звонить по телефону: 8-918-303-11-83.

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