Фото: Алексей ОДЕРОВ.

В Новороссийске спасли кошку, которая мяукала на потолке. Питомец оказался между гипсокартоном и бетонным перекрытием и чуть не погиб.

- К нам обратилась женщина и сообщила что у неё в доме на потолке между гипсокартоном и бетонным перекрытием залезла кошка и жалобно мяукает, - рассказал подробности начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Спасатели в оперативном порядке выехали на улицу Родниковая. Но когда они прибыли на место, животное уже замолчало, так как потеряло сознание. Специалисты простучали гипсокартон, а затем, при помощи слесарных инструментов, проделали в потолке дыру и обнаружили задохнувшуюся кошку.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

- Пришлось спасателям проводить реанимационные действия и приводить в чувство сфинкса, спасли, - заключил Алексей Одеров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что случайные прохожие заметили собаку, которая запуталась в колючей проволоке.

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